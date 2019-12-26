https://static.news.ru/photo/5c749756-27f1-11ea-a05d-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что 31 декабря не был сделан выходным в этом году из-за недостатка времени.

По её словам, существуют «определённые ограничения», препятствующие принятию подобных решений в сжатые сроки, передаёт РИА Новости .

Трудовое законодательство устанавливает сроки, за которые должно быть принято решение о выходном дне, — сказала Голикова.

Вице-премьер также отметила, что члены кабмина намерены работать 31 декабря. Она заявила, что министры работали бы даже в том случае, если бы этот день был выходным.

Ранее News.ru писал о том, что глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев не согласен с региональной практикой введения дополнительного выходного в последний день года.