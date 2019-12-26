Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что 31 декабря не был сделан выходным в этом году из-за недостатка времени.
По её словам, существуют «определённые ограничения», препятствующие принятию подобных решений в сжатые сроки, передаёт
Трудовое законодательство устанавливает сроки, за которые должно быть принято решение о выходном дне, — сказала Голикова.
Вице-премьер также отметила, что члены кабмина намерены работать 31 декабря. Она заявила, что министры работали бы даже в том случае, если бы этот день был выходным.
Ранее News.ru писал о том, что глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев не согласен с региональной практикой введения дополнительного выходного в последний день года.
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