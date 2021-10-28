Голикова обвинила подделывающих QR-коды в продолжении пандемии

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Власти встревожены туристической активностью граждан в период нерабочих дней. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, в стране нет ни одного стабильного по коронавирусу региона. Она также напомнила о крайне высокой нагрузке на системы здравоохранения, передаёт РИА Новости.

Нас особенно беспокоит тот факт, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября многие наши граждане запланировали туристические поездки в другие регионы. Мы просим учитывать индикацию на...