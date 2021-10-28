Голикова обвинила подделывающих QR-коды в продолжении пандемии
Сергей Князев
Сергей Князев
13:33, 29 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Те, кто подделывает сертификаты о вакцинации и QR-коды, не только несут ответственность за подделку документов, но и ответственны за продолжение эпидемии в стране. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Её слова приводит РИА Новости.
Мы <...> призываем тех, кто решил пойти по пути фальсификации QR-кодов, помнить об ответственности за подделку или использование фальшивых документов — справок о перенесённой болезни, сертификатов о прививках или тестах ПЦР, и об ответственности за продолжающуюся в нашей стране пандемию. Берегите себя и своих близких, — сказала Голикова.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург предложил сохранить действие системы QR-кодов до тех пор, пока коллективный иммунитет в России не достигнет 80%. По его мнению, большинство россиян пройдут вакцинацию в течение двух-трёх месяцев, если за системой наличия QR-кодов будет установлен жёсткий контроль. Вирусолог отметил, что следует продолжать держать жёсткую дистанцию между вакцинированными и невакцинированными, используя эту систему.