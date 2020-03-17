https://static.news.ru/photo/73e7a256-6857-11ea-ae0a-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории России в 2020 году не было зафиксировано роста заболеваемости пневмонией, поэтому каких-либо поводов для паники нет. С таким заявлением на совещании у президента РФ выступила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отметила, ссылаясь на предварительные оперативные данные, что за прошедший период года не зафиксировано ни роста числа заболевших пневмонией, ни увеличения количества погибших от этого недуга. Голикова подчеркнула, что в некоторых субъектах показатели в сравнении с аналогичным периодом 2019-го идут на снижение.

Поэтому ещё раз хочу подчеркнуть, что каких-либо поводов для паники нет. И все меры, которые сейчас принимаются нами, носят профилактический характер, — приводит слова Голиковой «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, в России число случаев заражения коронавирусом за сутки возросло до 114. Об этом сообщила Татьяна Голикова.

16 марта число заражённых инфекцией в стране составляло 93 человека.