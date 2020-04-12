Голикова назвала сроки полного снятия ограничений в связи с пандемией

https://static.news.ru/photo/51345004-7cb8-11ea-8c6c-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полный выход из ограничительных мер, введённых в связи с распространением коронавируса, возможен к лету. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она уточнила, что такая вероятность существует при благоприятном исходе и соблюдении гражданами режима самоизоляции.

Cможем быть дисциплинированными <...>, значит, сможем выйти из этой ситуации и будем к лету жать друг другу руки, — цитирует Голикову ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что академик РАН Виктор Малеев спрогнозировал окончание пандемии в июне. Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко с ним не согласился. По его мнению, датой решения проблемы следует считать окончание 140-дневного срока после выздоровления последнего пациента.

В России на сегодняшний день зафиксировано 15,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1291, умерли — 130 человек.

В мире насчитывается 1,78 млн инфицированных. Скончались более 108 тысяч человек, выздоровели — около 406 тысяч.