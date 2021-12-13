Голикова назвала условия допуска людей с медотводом в общественные места

Имеющие медотвод от прививки от COVID-19 будут допущены в общественные места по результатам ПЦР-теста, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, при посещении мероприятий QR-коды у таких граждан будут активны только при наличии в них данных об отрицательном результате теста, передаёт «Интерфакс».

Для граждан, которые имеют медотвод или будут иметь медотвод [от вакцинации от COVID-19], предполагается получение ПЦР-теста, — сказала вице-премьер на заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Кроме того, человек с медотводом должен будет иметь при себе справку, подтверждающую у него наличие противопоказаний к прививке от коронавируса.

Сейчас специалисты прорабатывают перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Уже в декабре его представят и направят на ознакомление в регионы.

Ранее Голикова сообщила, что россияне с антителами получат сертификаты переболевших коронавирусом сроком на полгода, с антителами и положительным ПЦР-тестом на год. Сдать анализы на антитела для выдачи QR-кода можно будет после 1 января 2022 года. Также получить сертификат на полгода смогут граждане, привитые иностранными вакцинами.

12 ноября правительство внeсло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или факт перенесённого заболевания, на транспорте и в общественных местах.