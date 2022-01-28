Голикова оценила уровень коллективного иммунитета к COVID в России

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю не изменился, показатель по-прежнему составляет 64,4%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По её словам, снижение темпов прироста произошло из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад гражданами.

По состоянию на 28 января вакцинация первым компонентом проведена 83 674 549 раз, вакцинация полного цикла — 79 269 115 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,4%, — сказала Голикова.

Она добавила, что самый высокий уровень коллективной защиты, более 80%, зафиксирован в пяти регионах. Это Севастополь (89,8%), Санкт-Петербург (85,3%), Карелия (84,2%), Мурманская область (80,5%) и Чукотка (80,3%). Наибольшее снижение, по словам вице-премьера, зафиксировано в Ненецком автономном округе (на 3,6 п.п.), Чеченской республике (2,8 п.п.), Москве и Подмосковье (1,8 и 1,4 п.п.), Ивановской и Костромской областях (по 0,9 п.п.).

26 января Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,2%. По её словам, в ряде регионов показатель снижается. Она также добавила, что штамм «омикрон» выявлен в 72 регионах страны. Уровень госпитализации пациентов с коронавирусом за неделю вырос на 9,3%. При этом в 35 регионах уровень госпитализаций превышает среднероссийский показатель.

За минувшие сутки в России было официально зарегистрировано 98 040 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это максимум за всё время пандемии. Количество госпитализированных достигло 14 046, скончались 673 человека, полностью выздоровели — 29 506.