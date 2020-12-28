Голикова назвала сумму, которая решит проблему бедности в России

https://static.news.ru/photo/459af5b2-491e-11eb-a1dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решить проблему бедности в России может сумма, чуть превышающая 700 млрд рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Объём недостающих ресурсов для того, чтобы [всем гражданам] выйти из бедности, то есть перешагнуть черту прожиточного минимума, в сегодняшней ситуации оценивается в чуть более 700 млрд рублей, — отметила Голикова в интервью программе «Познер» на Первом канале.

По словам вице-премьера, на сегодняшний день около 80% россиян, живущих за чертой бедности, — это семьи с детьми. В настоящее время правительство РФ разрабатывает конкретные решения, которые позволят россиянам выйти из бедности.

По данным Росстата, численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в II квартале 2020 года составила 19,9 млн человек, увеличившись на 1,3 млн человек по сравнению как с II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года. Уровень бедности при этом вырос до 13,5% против 12,7% в II квартале 2019 года и 12,6% в I квартале 2020 года.

Президент России Владимир Путин обнародовал аналогичную цифру, заявив, что за чертой бедности живут 13,5% граждан России. Он отметил, что к 2030 году власти планируют снизить этот показатель до 6,5%. Он признал, что даже такое количество — плохо, однако пояснил, что приходится «исходить из реалий».

Ранее NEWS.ru писал, что правительство России планирует выделить на программу по снижению уровня бедности в стране около 15,3 трлн рублей в период с 2019 по 2024 год.