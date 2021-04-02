Голикова назвала стабильной ситуацию с коронавирусной инфекцией

https://static.news.ru/photo/b4b0411a-93d2-11eb-afe6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с коронавирусной инфекцией имеет тенденцию к стабильности, но может быть некоторый рост. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова во время заседания проектных комитетов по национальным проектам «Здравоохранение» и «Демография».

Она напомнила, что в период с апреля по май всегда происходит повышение сезонных заболеваний. Коронавирусная инфекция будет носить сезонный характер и именно поэтому не исключено, что число заболевших коронавирусом может увеличиться и стабилизация сменится некоторым ростом, отметила вице-премьер.

Голикова призвала всех сделать прививку от коронавирусной инфекции, поскольку вакцинация является залогом имеющихся достижений и стабилизации ситуации.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявила пресс-служба Кремля.

Как писал NEWS.ru, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что все желающие граждане России могут привиться отечественным препаратом «Спутник V» до июля. Во время встречи с Владимиром Путиным он подчеркнул, что программа по вакцинации реализуется активно и безусловно с фокусом на россиян. В настоящее время Россия является одним из мировых лидеров по уровню вакцинации.