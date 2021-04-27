Голикова назвала сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19

https://static.news.ru/photo/f2309afe-a73b-11eb-a723-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коллективный иммунитет к коронавирусу может быть достигнут в России к сентябрю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

По словам чиновницы, всё зависит от интенсивности прививочной кампании. Кроме того, она отметила , что эпидемиологическая ситуация в регионах различается.

Несмотря на все рассуждения на тему третьей волны, всё-таки пока в России ситуация выглядит достаточно стабильной, но это хрупкая стабильность, которую мы должны, безусловно, вместе с вами поддерживать, — сказала Голикова на заседании президиума Совета законодателей РФ.

Накануне Голикова рассказала, что к настоящему времени первый компонент вакцины от COVID-19 получили около 12 млн россиян. По её словам, темпы вакцинации в регионах нарастают, однако в праздничные дни следует ожидать закономерного спада.

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, в свою очередь, призвал наращивать производство вакцин. Он отметил, что план производства вакцин «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в первом квартале текущего года в целом выполнен. По «Спутнику V» абсолютного результата пока нет, однако и производство его масштабнее.

Медведев добавил, что для формирования коллективного иммунитета необходимо привить по меньшей мере 70 млн россиян, или две трети взрослого населения страны.