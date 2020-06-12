Голикова назвала регионы с наибольшей смертностью от коронавируса

https://static.news.ru/photo/b139de78-ad6f-11ea-8b90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в Москве и Подмосковье показатели смертности от коронавируса в апреле 2020 года были самыми высокими в России.

Об этом она сказала на брифинге в эфире телеканала «360». По её словам, наибольшее число смертей от заболевания пришлось на Центральный федеральный округ.

Наибольшее количество смертей за апрель сосредоточено у нас в Центральном федеральном округе — это город Москва, Московская область, ну и дальше с кратным уменьшением идут Владимирская область, Брянская область, Смоленская область, Калужская область, — сообщила Голикова.

На втором месте — Северо-Западный федеральный округ, где наибольшее число смертей от COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге и республике Коми. Третью строчку занял Приволжский федеральный округ, четвёртую — Южный федеральный округ. На пятом месте, по словам Голиковой, — Северо-Кавказский федеральный округ, на шестом — Сибирский, на седьмом — Дальневосточный, на восьмом — Уральский федеральный округ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Росстат опубликовал статистику по смертности за I квартал 2020 года. Из неё следует, что с января по апрель число умерших россиян сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.