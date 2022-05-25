Голикова назвала национальную идею России Голикова назвала многодетную семью национальной идеей России

Татьяна Голикова / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Национальной идеей России является многодетная семья, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании «Семья — национальная идея суверенной России» в рамках XXX Международных образовательных чтений. По её словам, правительство прилагает все усилия для создания условий для рождения и воспитания детей в России, сообщает РИА Новости.

Безусловной ценностью российского народа всегда были любовь и верность Отечеству, уважение к тысячелетней истории страны, забота об общем будущем, о ближних, о семье и детях. Многопоколенная, многодетная семья — национальная идея России, — сказала она.

Вице-премьер отметила, что на сегодняшний день перед правительством России стоит несколько задач — это соблюдение социальных гарантий семей с детьми, обеспечение их благополучия, помощь беременным женщинам, а также семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

При этом Голикова отметила, что не только государство должно поддерживать институт семьи, но также Церковь, предпринимательское сообщество, политики и деятели культуры.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что национальная идея России — это патриотизм. Однако, по его словам, он должен быть созидательным, чтобы человек мог «посвятить себя развитию страны, её движению вперёд». Глава государства подчеркнул, что быть патриотом — вовсе не значит, что надо всё время хвататься только за героическое прошлое страны. Нужно смотреть и в не менее героическое и успешное будущее, уверен российский лидер.