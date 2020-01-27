https://static.news.ru/photo/1fcb2902-411c-11ea-940e-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 558 тысяч семей получат материнский капитал на первого ребёнка в 2020 году, 551 тыс. семей — на второго, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

То есть это более 1 млн человек получат поддержку в форме материнского семейного капитала, — цитирует чиновницу ТАСС.

27 января президент России Владимир Путин поручил кабинету министров продлить действие закона по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 года.

15 января в ежегодном послании Федеральному собранию Путин сообщил, что с 2020 года пособие впервые получат семьи при рождении первенца. Маткапитал за первого ребёнка будет составлять 466 616 рублей.

За второго и последующих — 616 617 рублей. Также государство будет гасить ипотечные кредиты семьям с тремя детьми на сумму 450 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, ранее президент России распорядился сократить сроки рассмотрения заявлений на получение материнского капитала. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Срок его выполнения — до 31 июля.