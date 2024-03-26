Голикова назвала число пострадавших в «Крокусе» в крайне тяжелом состоянии Голикова сообщила о девяти пострадавших в «Крокусе» в крайне тяжелом состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девять человек, включая одного ребенка, на данный момент находятся в крайне тяжелом состоянии после теракта в «Крокус Сити Холле», заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании по обсуждению мер, принимаемых после нападения на подмосковный концертный зал. По ее словам, врачи продолжают бороться за их жизни.

Врачи продолжают бороться за жизнь девяти пострадавших, в числе которых один ребенок, состояние оценивается как крайне тяжелое, — сообщила Голикова.

Кроме этого, состояние 29 пациентов оценивается как тяжелое, а еще у 30 граждан — как среднее. Самочувствие улучшилось у 25 пострадавших, их готовят к выписке, констатировала вице-премьер.

Ранее МЧС России опубликовало обновленный список людей, которые стали жертвами теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». В него вошли 95 человек, чьи личные данные были подтверждены судмедэкспертами. Согласно информации министерства, список был актуален на 20:00 мск 25 марта и будет пополняться. Всего при нападении на «Крокус» погибли 139 человек.

Накануне Минздрав Подмосковья также опубликовал обновленный список пострадавших при теракте, в который вошли 119 фамилий. Из них 23 человека уже были выписаны из больниц, остальные 96 по-прежнему находятся в медучреждениях Москвы, области и федеральных центрах.