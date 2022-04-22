Голикова отметила развитие негативных тенденций на рынке труда

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число зарегистрированных безработных по сравнению с данными за прошлый месяц не выросло. Однако она отметила, что негативные тенденции на рынке труда продолжают развиваться: увеличилось число предприятий, сотрудники которых либо работают в форме неполной занятости, либо выведены в простой, передаёт ТАСС.

По результатам оперативного мониторинга численность зарегистрированных безработных не превышает показатели начала марта. Если на 1 марта текущего года она составила 682,8 тыс. человек, то на 19 апреля — 678,2 тыс. человек, — заявила вице-премьер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что число безработных в России по-прежнему на низком уровне. По его мнению, тенденцию нужно поддерживать путём «создания новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест, усилением экономической динамики, развитием промышленности и других отраслей».

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более 200 тысяч сотрудников иностранных компаний могут лишиться работы в столице. Причиной стали уход или приостановка деятельности ряда зарубежных предприятий. В связи со сложившейся ситуацией власти Москвы разрабатывают программу поддержки сотрудников, находящихся под риском увольнения