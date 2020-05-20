Голикова: испытания проходят 5 препаратов от COVID-19

https://static.news.ru/photo/bb78a848-9a7c-11ea-a801-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zygimantas Gedvila /Global Look Press

Стадию клинических испытаний проходят пять препаратов от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Ещё четыре находятся на государственной регистрации, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время правительственного часа в Совфеде.

Чиновница добавила, что 14 российских предприятий сейчас разрабатывают 47 вакцин от COVID-19, передаёт ТАСС. Она добавила, что в 17 российских регионах могут перейти на первый и следующие этапы снятия ограничений.

За прошедшие сутки в России выявили ещё 8764 заражённых коронавирусом нового типа. Наибольшее число случаев заболевания зафиксировано в Москве — 2699. В Подмосковье COVID-19 заразились 903 человека, в Санкт-Петербурге — 504. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировали 308 705 пациентов с COVID-19. Выздоровели 85 392 гражданина, умерли 2972.

В мире общее количество случаев COVID-19 превысило 5 млн. Из них около 1,97 млн исцелились, свыше 325 тысяч скончались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что снижение количества новых случаев коронавируса в сутки в России и Москве радует, однако этих показателей всё ещё недостаточно, чтобы отказываться от самоизоляции, заявил доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.