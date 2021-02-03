Голикова исполнила мечту шестилетнего мальчика

https://static.news.ru/photo/fb5bfad0-6639-11eb-aac2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В рамках всероссийской акции «Ёлка желаний» вице-премьер Татьяна Голикова исполнила мечту шестилетнего Марка Прохорова из Москвы, который хотел прокатиться на квадроцикле.

Марк признался вице-премьеру, что катался на детском квадроцикле в парке и с тех пор он мечтал о поездке на «настоящем», большом, — сообщили ТАСС в секретариате зампреда правительства.

3 февраля Марк в сопровождении мамы отправился кататься по лесу на «взрослом» квадроцикле, а накануне они побывали в Доме правительства, где встретились с Татьяной Голиковой. Вице-премьер пригласила их в свой кабинет и подарила новогодние подарки.

Ранее Голикова исполнила мечту девятилетнего Всеволода Коксенева, обеспечив ему полёт на вертолёте над Москвой.

Всероссийская акция «Ёлка желаний» организована благотворительным проектом «Мечтай со мной». За всё время её существования исполнено уже 7950 детских желаний.

Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного мальчика — десятилетнего Александра из Тульской области, который хотел обнять панду. Мальчик получил в подарок от главы государства экскурсию в Московский зоопарк. Он вместе с родителями приехал в столицу и встретился с пандой под присмотром сотрудников зоопарка. Ребёнку рассказали о том, как проходит день животных, как о них заботятся и изучают их поведение.