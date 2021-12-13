Голикова назвала сроки испытания российских вакцин против «омикрона»

Данные об эффективности российских вакцин против нового «омикрон»-штамма COVID-19 появятся в течение двух недель, учёные над этим работают, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она добавила, что все меры для предупреждения распространения этого штамма уже приняты, передаёт «Интерфакс».

Наши учёные изучают этот штамм с точки зрения защитных свойств вакцин, которые зарегистрированы на территории РФ. И так же, как в других государствах, в ближайшие две недели дадут нам данные о том, насколько наши лекарственные препараты эффективны, — цитирует её агентство.

Голикова рассказала, что «омикрон»-штамм зарегистрирован в 63 государствах мира. При этом в России все меры для предупреждения распространения этого штамма уже приняты. Так, в частности, введена 14-дневная самоизоляция для прибывших из ЮАР.

Ранее она рассказала, что «омикрон»-штамм коронавируса пoдтверждён у 16 из 177 россиян, что составляется 10%. Это свидетельствует о высокой контaгиозности заболевания.

Новый штамм коронавируса был впервые обнаружен в Ботсване и Южно-Африканской Республике. В настоящее время в большинстве стран на континенте уровень вакцинации населения не превышает 10%. ВОЗ неоднократно выступала с критикой в отношении развитых стран, которые не поставляют вакцины в беднейшие страны, откуда исходит опасность новых мутаций.