Голикова: более половины смертей в России связаны с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/00d6c172-4914-11eb-b230-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Более половины смертей в России приходятся на коронавирус или болезни, ассоциированные с ним. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

По словам вице-премьера, смертность в стране за январь — ноябрь 2020 года выросла на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Более 81% прироста общей смертности, которая падает на этот период времени, приходится на COVID-19 и последствия заболевания ковидом, — цитирует РИА Новости Голикову.

Она пояснила, что данные по смертности от коронавируса могут меняться в течение 40 дней. Это связано с процедурой верификации и проведением вскрытия для уточнения причин смерти.

Ранее Татьяна Голикова сообщила, что своевременное закрытие границ и подготовка системы здравоохранения позволили Российской Федерации спокойнее принять удар пандемии коронавируса. По её словам, с момента получения информации о COVID-19 и до начала пандемии прошло 2–2,5 месяца. Этого времени хватило, чтобы подготовиться лучше, чем во многих других странах.

По данным на 28 декабря, медики выявили в РФ 27 787 случаев COVID-19 за последние сутки в 84 регионах. Общее число заболевших за всё время пандемии достигло 3 078 035. Выздоровели за сутки 20 480 пациентов, общее число вылечившихся составляет 2 471 309 граждан. Кроме того, число умерших от COVID-19 жителей страны за последние сутки увеличилось на 487. Всего от недуга в РФ скончались 55 265 граждан, писал NEWS.ru.