В России появится вакцина для подростков

Минздрав зарегистрирует вакцину «Спутник М» для подростков 12–17 лет в среду, 24 ноября. Такое заявление сделала вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, добавив, что прививки от COVID-19 детям будут проводится при наличии согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.

Профилактические прививки детям проводятся при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей либо иного законного представителя несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет. Либо самого несовершеннолетнего старше 15 лет, — заявила Голикова.

Вакцина для подростков может поступить в гражданский оборот в конце декабря, добавила Голикова.

11 ноября заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова объявила о начале третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» на базе 12 медучреждений. Вакцинация будет проводиться в три этапа. Всех участников просят вести дневник самочувствия. Их регулярно осматривают врачи, проходит мониторинг анализов.

В исследовании примут участие три тысячи несовершеннолетних от 12 до 17 лет. 2,4 тысячи человек получат вакцину, остальные — плацебо. После испытаний тех, кто получил «пустышку», привьют «Спутником М». Препарат профилактики коронавируса для подростков является пятикратно разведённой вакциной «Спутник V», которой прививают взрослое население.