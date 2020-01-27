https://static.news.ru/photo/3c0902c0-4116-11ea-8af8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 18,5 млн россиян находятся за чертой бедности, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Основная часть — это семьи, которые имеют детей, это порядка 70–80%, — отметила политик на заседании бюро высшего совета партии «Единая Россия».

По её словам, около 2,4 млн россиян могут получить выплату на детей в возрасте от трёх до семи лет, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в России отмечается крайне тяжёлая ситуация с социальным положением семей, в которых воспитываются два ребёнка. Более четверти из них живут за чертой бедности. Данный показатель в два раза выше у семей с тремя и более детьми.