Около 18,5 млн россиян находятся за чертой бедности, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Основная часть — это семьи, которые имеют детей, это порядка 70–80%, — отметила политик на заседании бюро высшего совета партии «Единая Россия».
По её словам, около 2,4 млн россиян могут получить выплату на детей в возрасте от трёх до семи лет,
Как писал NEWS.ru, в России отмечается крайне тяжёлая ситуация с социальным положением семей, в которых воспитываются два ребёнка. Более четверти из них живут за чертой бедности. Данный показатель в два раза выше у семей с тремя и более детьми.
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