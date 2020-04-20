Годовалый ребёнок заразился коронавирусом на Ставрополье

https://static.news.ru/photo/de61e29e-82de-11ea-968c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robin Utrecht/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Севастополе одной из заболевших коронавирусом нового типа стала девочка в возрасте год и два месяца. Она, предположительно, заразилась от матери, которая недавно вернулась из-за границы.

Мама вернулась из-за границы, была в группе риска, находилась в инфекционной больнице. Маленькая дочка заболела — годик и два месяца — подтвердился диагноз, — сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев.

Общее число заражённых в Севастополе по состоянию на утро 20 апреля составило 18, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в РФ за минувшие сутки выявили 4268 новых пациентов. Таким образом, общее число инфицированных достигло 47121. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.