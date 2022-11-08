Годовалый ребенок чудом выжил, выпав из окна 14-го этажа в Люберцах Упавший с 14-го этажа в Люберцах годовалый ребенок выжил благодаря кондиционеру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Люберцах годовалый ребенок выпал из окна 14-го этажа и чудом спасся, зацепившись за кондиционер. Поднял малыша его отец, для этого мужчине пришлось спуститься на уровень 12-го этажа и удерживать своего сына до тех пор, пока его через окно не впустили соседи. В результате инцидента ребенок сломал плечо, в настоящее время он находится под наблюдением врачей, сообщает «360».

Житель Люберец по имени Аркадий рассказал, что он менял своему сыну подгузник и в какой-то момент ненадолго отлучился, чтобы найти ему штанишки. В это время ребенок убежал за своими игрушками в другую комнату, где его тетя открыла окно для проветривания.

Спустя минуту я не увидел сына рядом с собой и стал его искать. Сначала подумал, что он спрятался. А потом подбежал к окну и посмотрел вниз. Сын зацепился за блок кондиционера. Я сразу же перелез через окно и, хватаясь за ящики кондиционеров и оконные карнизы, спустился к нему, — рассказал Аркадий.

Затем он схватил ребенка и начал стучаться в окно одной из квартир, что находилось рядом. Женщина, которая в итоге спасла Аркадия и его сына, сначала испугалась и подумала, что к ней пытаются залезть грабители, но в итоге помогла им. После происшествия ребенка отправили в ближайший пункт скорой помощи, где врачи наложили шину на сломанное плечо ребенка и отправили его в больницу.

Сейчас я уже наглухо закрыл все окна в квартире и открутил ручки. Осталось лишь одно окно на кухне, которое можно открывать на проветривание, на нем я установил специальную цепочку, — добавил мужчина.

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