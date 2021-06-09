Гоблин удивился задержанию «дегенерата» и «наркомана» Хованского

https://static.news.ru/photo/b8b5c7de-c90c-11eb-893f-96000091f725_660.jpg Дмитрий Пучков Фото: vk.com/goblin

Российский переводчик и блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, в разговоре с NEWS.ru удивился, что ютубера Юрия Хованского задержали только сейчас. По его словам, «дегенератом» и «наркоманом» должны были «заинтересоваться» раньше.

Это персонаж, который кроет всех матом. Вы про какую-то вражду говорите (между Гоблином и Хованским. — NEWS.ru). Я ни в какой вражде не участвую, но в мой адрес лично звучали тонны оскорблений, матерных, гнуснейших. Но никому это не интересно. Это создание (Хованский. — NEWS.ru) матерится, обкладывает ветеранов, предлагает расстрелять пенсионеров для того, чтобы остальные богаче жили, и другие подобные заявки. Он наркоман, не стесняется об этом публично рассказывать, он алкоголик, не стесняется публично употреблять алкоголь. Дети всё это смотрят, всё замечательно, всё хорошо. Не понятно только одно, что схватились-то только сейчас, если это чуть ли не десятилетие продолжается. Замечу, что он не один такой. Таких, как он, масса, — заявил Пучков.

Собеседник отметил, что можно обратить внимание на «список друзей» Хованского и сделать соответствующие выводы, так как «никто ничего не скрывает».

Подобное поведение — это норма в отечественной Сети, — резюмировал Гоблин.

Накануне Хованский признал свою вину в оправдании терроризма песней про теракт на показе «Норд-Оста». В СК РФ также объяснили, почему задержали знаменитость. Там уточнили, что 3 июля 2020 года он, «обращаясь к другим лицам, с целью формирования идеологии терроризма, убеждённости в её привлекательности, осуществил выход в сеть „Интернет“ и исполнил песню».

В результате Хованского признали виновным в призывах к терроризму, а также в призывах совершать насильственные действия в отношении детей, национальных меньшинств. Ему грозит от пяти до семи лет тюремного заключения или штраф до миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Сам блогер заявил, что полностью признаёт свою вину и «раскаивается» в своих деяниях.

Оперативные мероприятия прошли вечером 8 июня в Санкт-Петербурге. Блогера задержали по уголовному делу по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

По предварительной информации, поводом к задержанию стала песня про «Норд-Ост». Ночью прошли обыски в квартире блогера в Петербурге, после чего молодого человека увезли в отдел на допрос.