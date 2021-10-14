Гоблин раскритиковал идею борьбы с коррупцией в полиции с помощью камер

Бывший милиционер, переводчик и видеоблогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, назвал странной идею борьбы со взяточничеством среди полицейских с помощью нагрудных камер. Он также не поддержал предложение ежегодно проверять сотрудников на полиграфе. Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции заявил, что нагрудная камера у каждого силовика и ежегодные проверки на полиграфе помогут уменьшить объём взяточничества среди полицейских.

Идея, мягко говоря, странная. Какое отношение это (нагрудная камера. — NEWS.ru) имеет к борьбе с коррупцией? Это фиксация действий сотрудника и фиксация действий граждан. В каждой полицейской и гибэдэдешной машине стоит камера, которая записывает видео и звук. Это везде должно стоять, и на сотрудниках нужно подвесить камеры. Сотрудники заняты законом, который нарушают граждане. Чтобы нарушения законов были зафиксированы и нельзя было отвертеться. Такие вещи безусловно нужны. Помогает ли это борьбе с коррупцией? Это, мягко говоря, очень странный подход, — отметил Пучков.

По его мнению, в борьбе с коррупцией помогает сравнение доходов и расходов граждан. Пучков предложил подойти к любому полицейскому участку и посмотреть на стоящие дорогие там автомобили, а потом поинтересоваться у налоговой, откуда у этих людей деньги.

Как они ухитряются при зарплате в $1000 покупать автомобили за $100 000? Касается это не только сотрудников полиции, но и всех граждан вообще. Вот твои доходы, условные 100 тысяч рублей, а вот твои расходы в 1,5 миллиона, расскажи, где ты их берёшь? — привёл пример блогер.

Пучков считает, что если такой подход в борьбе с коррупцией будет применён властями, то она «в мгновении ока закончится во всём государстве в том виде, в каком есть сейчас».

Экс-милиционер назвал чушью предложение ежегодно проверять силовиков на полиграфе для борьбы с коррупцией. Он пояснил, что эта проверка не является доказательством в суде и используется в качестве способа психологического давления.

Главное там не прибор — полиграф, а человек, который задаёт вопросы и в ответах видит, что вот здесь гражданин отвечает чётко, а вот здесь колеблется. А почему он колеблется? Может быть, он разволновался, потому что писать хочет, может у него кнопка в ботинок специально положена, и он на неё наступает? Всё это чушь, должны быть задокументированные доказательства, — заметил блогер.

По его словам, к задокументированным доказательствам относятся меченые деньги, следы на руках и показания человека, который взятку дал.

Тут надо понимать, что во взятках участвует две стороны: одна взятку даёт, а другая берёт. И отвечать должны обе, и никакие полиграфы тут роли не играют. Людей, которые носятся с идеей полиграфов, надо от власти гнать. Эти люди вообще не понимают, чем занимаются, что и как работает, — подытожил бывший милиционер.

Ранее председатель Общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев заявил, что к взяточничеству может привести ужесточение в сфере оборота оружия. Он считает, что это станет «лакомым кусочком» для недобросовестных сотрудников.