Истории про русофобские акции в Германии, во время которых с полицейских машин сдирают буквы Z, — это выдумки, заявил блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин. В разговоре с «ПолитРоссией» он объяснил, что надписи на машинах сделаны краской, а не наклеиваются так, что их можно отодрать.

Подозреваю, это какая-то выдумка: подобные надписи наносятся краской, содрать невозможно, — сказал Пучков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал хулиганскими выходками порчу имущества тех, кто критикует спецоперацию на Украине. По его словам, гражданские активисты должны обращаться в органы охраны правопорядка, если на их имуществе рисуют букву Z. А те должны соответствующим образом обрабатывать эти обращения, добавил Песков.

Неделю назад бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что в его адрес начали поступать угрозы. Венедиктов опубликовал пост в Telegram, в котором указал, что ему под дверь квартиры подбросили свиную голову, а на неё наклеили стикер с украинским гербом и антисемитской надписью. Он выразил недоумение в связи с тем, что так пытаются запугать его, «которого дудаевские боевики водили на расстрел».