Гоблин назвал «три столпа» для начинающих блогеров Пучков посоветовал начинающим блогерам приучить себя к дисциплине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Пучков

Начинающие блогеры, в первую очередь, должны приучить себя к дисциплине, заявил писатель Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин. На вручении премии «Феникс» он заявил, что ролики нужно выпускать хотя бы раз в неделю в одно и то же время. Уже после этого нужно думать о раскрутке, здесь существуют «три столпа», передает его слова корреспондент NEWS.ru.

Дисциплина в первую очередь. Порядок бьет класс. Все эти сказки про талант и прочее... Если собрался делать ролики — еженедельно хотя бы один выпускай, чтобы было расписание, чтобы люди видели и знали, что во вторник в 17:00 условно мы придем и посмотрим. А второе — всем надо раскрутиться, — заявил Пучков.

По его словам, раскрутиться помогает кино, компьютерные игры и книги. Если говорить о первом «столпе», то лучше выбирать голливудские фильмы и снимать на них критические обзоры.

Вот три столпа. На них организуется хайп. Вышло что-то новое — все побежали смотреть. Политикой заниматься, ну политику тоже все смотрят, но не рекомендовал бы. Надо вырасти, что-то соображать, тогда да, — заявил Гоблин.

Пучков также заявил, что у России все должно быть свое, включая видеохостинги сродни YouTube. По его словам, за РФ с творческой точки зрения никогда «не заржавеет».