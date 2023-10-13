Гниющий труп обнаружили в мусоропроводе в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге в мусоропроводе обнаружили гниющий труп мужчины. Источник в правоохранительных органах сообщил «МК в Питере», что тело было найдено в мусороприемнике жилого дома на Дачном проспекте.

Как уточнил источник изданию, вечером 12 октября в полицию позвонила женщина. Она рассказала, что обнаружила останки человека в мусоропроводе. На место прибыли правоохранители. Они смогли определить, что труп уже долгое время лежал среди мусора: на теле были заметны гнилостные изменения. Человеческие останки передали в морг, там проведут экспертизу и установят причины смерти.

Жительница Екатеринбурга ранее обнаружила окоченевшее тело мужчины в кустах на пересечении ЕКАД с улицей Черняховского. По словам женщины, страшная находка попалась ей по дороге на работу. Она немедленно позвонила в полицию, но ее перенаправили в службу скорой помощи.

Тем временем в Ленинградской области сотрудники полиции задержали 54-летнего мужчину, который пытался приготовить суп из частей тела расчлененного гостя. По предварительной информации, подозреваемый нанес своей жертве множество колото-резаных ран, после чего отрезал ему руки по плечи и стал готовить бульон.