Гнилое зерно РФ в Африке, интим Волочковой и Джигурды: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Анастасия Волочкова, Никита Джигурда

Российское зерно, которое в Африке выбрасывают в мусор, скандал из-за слива пикантного видео балерины Анастасии Волочковой и актера Никиты Джигурды, судьба организатора «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор» — эти темы были в центре внимания СМИ и соцсетей. Подробности и последствия главных событий недели — в обзоре NEWS.ru.

Почему Волочкова поссорилась с Джигурдой, кто слил видео

Артистка Анастасия Волочкова написала в соцсетях гневную отповедь в адрес актера Никиты Джигурды, обвинив его в предательстве и вычеркнув из списка друзей.

14 января около часа ночи Telegram-канал «НеМалахов» опубликовал видеозапись, на которой были вместе запечатлены Анастасия Волочкова и Никита Джигурда.

«Не время спать, мои золотые. Подоспели секретные кадры попойки Волочковой с Джигурдой. Слабонервным не смотреть!» — предупредили авторы канала.

На видео 62-летний Джигурда в кожаных ботфортах и 47-летняя Волочкова в черном бюстгальтере и спортивных штанах танцуют на ковре в белом интерьере. Актер и балерина неуверенно раскачиваются и пошатываются во время танцев. В какой-то момент Джигурда падает перед балериной на колени, стягивает с нее штаны и целует между ног. Волочкова при этом разводит руками и смотрит с улыбкой в камеру.

Видео с танцами двух российских селебрити привлекло внимание общественников. Активисты из движения «Ветераны России» потребовали отменить все выступления Волочковой для большой аудитории.

«Поведение звезды, которая ставит себя в пример маленьким девочкам-балеринам, совершенно недопустимо, особенно в разгар СВО. <...> Ранее балерина заявляла, что ее патриотизм проявляется в том, что она бесплатно приглашает детей на свои выступления. Следующее шоу она анонсировала весной в Петербурге», — говорится в заявлении.

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал отвратительным видео с Джигурдой и Волочковой. Он призвал создать этический Совет деятелей культуры, который бы «объяснял недопустимость» подобных поступков и ограничивал публичную деятельность некоторых артистов.

«Я считаю, что это недопустимо, это отвратительно, и мы возвращаемся к вопросу создания некого этического Совета деятелей культуры, который бы мог доступным языком объяснить недопустимость подобных вещей. <...> Если они продолжат это делать — тогда не обижайтесь: это полный бан и отлучение от сцены», — подчеркнул политик.

По данным SHOT, видеозапись была сделана в начале 2023 года, однако «утекла» в Сеть только сейчас. Волочкова обвинила в сливе видео Никиту Джигурду.

«Кто слил это видео? Ну кто? Никита Джигурда! А кто еще это мог сделать? Люди сливают все в тот период, когда у меня важные события, у меня вот сейчас 20 января день рождения, скоро вернусь с Мальдив, у меня выступление, новое шоу», — заявила Волочкова SHOT.

В своих соцсетях Волочкова опубликовала длинную отповедь и объявила, что Джигурда ей больше не друг.

«Джигурда, позор тебе. За твой ничтожный поступок по отношению ко мне. И выложенное видео из моего дома гостеприимного. Какая низость с твоей стороны!» — возмутилась Волочкова.

Кроме того, в своем послании балерина объявляет, что за Джигурду ей стыдно, а «за себя нет».

«Потому что в свободное от балетного зала и сцены время я в своем доме, как и на отдыхе, могу делать все, что я хочу. Только ты пьешь настойку на водке галимой с грибами мухоморами (и мы переживали за тебя), а я дорогое просекко», — объявила балерина.

Год назад 28 января 2023 года в ток-шоу журналистки Алены Жигаловой «Алена, блин!» Анастасия Волочкова признавалась, что «конечно, переспала бы с Джигурдой». 23 января балерина сама выложила видео, в котором они с Джигурдой лежат на диване, он целует Волочкову в шею и грудь и рассуждает про ее «междуножный храм». Вскоре она удалила видео.

Джигурда не счел нужным извиняться перед Волочковой за видеозапись, на которой он целует балерину в трусы. В беседе с NEWS.ru артист заявил, что он не имеет отношения к публикации видео. Обвинения со стороны самой балерины он считает ошибочными и беспочвенными. По мнению актера, запись могла быть опубликована оператором, снимавшим «закрытую репетицию спектакля для взрослых», или самой Волочковой.

В качестве доказательства Джигурда напомнил, что Волочкова неоднократно публиковала видео с их совместными перформансами. Артист отметил, что он не ожидал такой реакции от балерины, обвинившей его в «сливе» записи. Он предполагает, что обвинения и публикация видео связаны с грядущим днем рождения певицы.

«Настенька сама (сознательно или сгоряча) подлила масла в огонь. Перед празднованием своего дня рождения в самый раз. Отвлекаем народ от классовой борьбы!» — отметил Джигурда.

Сама Волочкова заявила на пресс-конференции в Москве, что даже в случае отмены ее концертов она продолжит танцевать. Делать это она будет на всех площадках, где ее готовы будут принять.

«Я буду продолжать танцевать. Где? На всех площадках, где меня готовы принять. <...> Когда меня спрашивают, кем бы я стала, если бы не стала балериной, я отвечаю, что я бы стала балериной. Танцевать я буду, буду радовать вас. Так что не дождетесь», — ответила Волочкова.

Позже балерина добавила, что у нее дома есть театр — комната 80 кв. м, где она записывала спектакль в период пандемии. В другом случае она готова поставить сцену в поле и танцевать там.

«Послушайте, мои золотые, у меня есть дома большой театр — 80 метров квадратных. Когда началась пандемия, мы в этом театре домашнем создали миниатюру-спектакль „Балерина в зазеркалье цирка“. Это был live-stream. Мы показали его на все страны мира», — поделилась танцовщица.

Артистка рассказала, что написала заявление в Следственный комитет с жалобой на Джигурду и его помощника, который мог осуществить и опубликовать ее видео с актером. Волочкова попросила привлечь виновных к уголовной ответственности за «сбор и распространение информации о ее частной жизни». Однако во время пресс-конференции она отметила, что заявление было составлено только на помощника актера.

При этом Никита Джигурда все-таки поздравил Анастасию Волочкову с днем рождения и признался, что все еще любит ее, хоть и не может быть другом. В своем Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) артист назвал Волочкову, которой исполнилось 48 лет, «богиней».

«Давайте поздравим богиню Волочкову с днем рождения! Несмотря на то что я больше не смогу быть другом богини Волочковой, я по-прежнему по-отечески люблю эту своенравную, сильную, красивую и талантливую актрису», — написал Джигурда.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Волочкова, Никита Джигурда

Что стало с организатором «голой» вечеринки Ивлеевой

Ивент-агентство DEPARTÁMENT, которое организовало вечеринку ведущей Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор», объявило о самоликвидации. До этого Ивлеева возложила на него всю вину за скандал, связанный с мероприятием в формате almost naked.

Telegram-канал SHOT уточнил, что с 2019 года агентство терпит крупные убытки. За период с 2019 по 2021 год они достигли 42 млн рублей. В 2022 году эта сумма увеличилась на 325 млн рублей. Решение о ликвидации DEPARTÁMENT было принято 28 декабря прошлого года, а уже 12 января была запущена процедура ликвидации компании.

Известно, что компания проводила в России мероприятия для Lamborghini и Bentley, BVLGARY и Breitling, Альфа-Банка и ВТБ. Адвокат Анастасии Ивлеевой Олег Елисеев в Лефортовском суде заявил, что ответственность за организацию и проведение «голой» вечеринки должна нести именно ивент-компания, которая занималась ее организацией. ИП Ивлеевой в данном случае выступило как заказчик мероприятия, а ивент-агентство является исполнителем.

Клуб «Мутабор» был закрыт на 90 суток. Владельцев клуба ООО «АРТ ЦЕНТР» признали виновными в нарушении социальных норм, поскольку, согласно результатам экспертизы, на «голой» вечеринке присутствовал «больной инфекционным заболеванием». Кроме того, специалисты Роспотребнадзора нашли в клубе «отсутствие термометров в складских помещениях, где хранится пиво, трещины и сколы на стенах, а также следы жизнедеятельности грызунов».

Почему в Африке выбрасывают российское зерно, сколько оно стоило

Экономист из Эфиопии заявил, что треть нуждающихся семей не получат российское зерно, которое Москва бесплатно поставила в несколько африканских стран в объеме нескольких тонн. Причина в том, что зерно просто выбросят.

Во множестве африканских государств в данное время существует проблема с хранением продуктов: хотя десятки миллионов людей страдают от недоедания, там отправляются на помойку тонны еды. По подсчетам Всемирного института ресурсов, 37% всей пищи в Африке выбрасывают на свалки.

В среднем на каждого африканца в год приходится 120–170 кг овощей, фруктов, зерна, птицы, в итоге оказавшихся в мусорных баках. Это подтвердили и африканские эксперты.

Кенийский журналист Джереми Симийю, к примеру, отметил, что уже не раз видел в мусорных баках булки из российской муки. Кения — одна из главных покупательниц зерна в РФ. Но во влажном климате хлебобулочная продукция быстро плесневеет. В результате примерно треть зерна, направленного из Российской федерации в Африку, отправляется в мусор, сообщил эфиопский экономист Ааро Эмебет. Виной всему, помимо климата, проблемы с дорогами в регионе, перебои с электричеством и отсутствие условий для хранения злаковых.

«В прошлом году бесплатно Россия предоставила зерно для Мали, Буркина-Фасо, Зимбабве и Центрально-Африканской Республики. Я аплодирую вашей доброте, но мне грустно осознавать: как минимум треть голодных людей этот хлеб не получат — у нас не умеют хранить пшеницу», — поделился экономист.

Он также подтвердил, что в мусорку отправляется порядка 20% фруктов и овощей местного происхождения. С импортом ситуация еще сложнее, так что и России, и Западу предстоит научить Африку, как сохранять еду, поставить нужное оборудование, иначе подобные проблемы продолжатся.

Данные о количестве отправленного в Африку российского зерна публикуются нерегулярно, поэтому NEWS.ru приводит статистику выборочно. К примеру, в марте 2023 года Владимир Путин заявил, что с 1 августа 2022 года по 20 сентября того же года с Украины в рамках зерновой сделки (по которой Россия позволяла Украине отгружать зерно из Одессы) вышло 827 судов. Из них только 3 миллиона тонн зерновых было направлено в Африку и 1,3 миллиона — в беднейшие страны Африки.

«Обращаю внимание, что за это же время, несмотря на все рестрикции и ограничения по вывозу российского зерна, из России в Африку было направлено почти 12 миллионов тонн», — сказал Путин на пленарном заседании международной парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире».

Тогда же он заявил, что Россия готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканской Республике, Эритрее по 25–50 тысяч тонн зерна, а также обеспечить бесплатную доставку этой продукции потребителям.

Общий объем поставок зерна шести африканским странам при заявленных цифрах должен был составить 150–300 тысяч тонн, что равняется 0,1–0,2% урожая 2022 года, который собрали в количестве 157,6 млн тонн. В то же время урожай зерновых 2023 года, как отметил в беседе с NEWS.ru гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов, равняется 142,6 млн тонн. И здесь имеются в виду все зерновые и зернобобовые культуры (от пшеницы, гречихи и проса — до гороха и нута).

«Два минувших года по урожаю у нас абсолютные рекорды. Для сравнения: одним из предыдущих рекордов был 2017 год — 135,5 млн тонн. Поэтому объемы в те же 150–300 тысяч тонн помощи — незначительные», — сказал эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, он выразил сомнения в том, что треть российского зерна действительно выбрасывается. Безусловно, часть товара всегда портится и уходит в утиль, говорит аналитик, но 33% — это слишком большая цифра. Впрочем, отметил Плугов, даже если потери действительно таковы, Российская федерация свои обязательства выполнила. Кроме того, как предполагает эксперт, зерно закупалось российским государством напрямую у наших же производителей, поэтому и они от этого ничего не потеряли.

Как объяснял Forbes независимый аналитик Александр Корбут, благотворительные поставки должны были разгрузить избыточные запасы прошлогоднего урожая. И при внутреннем потреблении в России около 80 млн тонн зерна в год напряжения для экспорта и внутреннего рынка не возникнет, сказал эксперт.

Он также отметил, что гуманитарная помощь — это всегда срочное дело. Поэтому президентом и назывался срок в три-четыре месяца. Дальше проблема может быть решена за счет собственного урожая в Африке и коммерческих поставок, говорит Корбут. При этом он уточнил: организация коммерческих поставок требует больше времени, а покупатель должен сформировать финансовые ресурсы для закупки. Россия же может способствовать решению, например, предоставив товарный кредит под встречные закупки.

Средняя цена на зерно в июле 2023 года, когда могли проходить поставки в Африку, составляла $250 за тонну, а стоимость доставки из Российской федерации до африканских портов — $25–35 за тонну. Если на основании этих цифр оценить стоимость благотворительных поставок, объявленных президентом Владимиром Путным, то гуманитарная помощь обошлась России в сумму до $85,5 млн, или в 7,6 млрд рублей.

Читайте также:

Правда ли, что ВСУ сбили российские самолеты А-50, Ил-22 над Азовским морем

VACIO обвинил ведущую «Дома-2» в сливе видео с вечеринки Ивлеевой

Пугачева, свадьба с Юлианом, поддержка СВО: как сейчас живет Ангелина Вовк