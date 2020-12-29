«Глядел свысока»: поведение Ефремова в суде возмутило вдову Сергея Захарова

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Вдова Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине актёра Михаила Ефремова, рассказала, что её возмутило поведение артиста в суде. По её словам, со стороны Ефремова не было никакого сочувствия к близким покойного.

Зачем сначала было выливать ушат грязи на нас? Как можно было не понять нашего горя? Я уже не говорю о том, что не было даже капли сочувствия. Он смотрел на нас свысока. Наверное, считал, раз мы не из столицы, то мы не достойны внимания, уважения... И такое поведение было настолько унизительным. Я поэтому не приезжала на слушания — не могла видеть их самодовольные лица, да и слушать некоторые вещи не было сил, — рассказала женщина в интервью RT.

Смертельное ДТП произошло в центре Москвы 8 июня. Михаил Ефремов находился за рулём в нетрезвом состоянии, его автомобиль врезался в курьерский фургон. Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжёлые травмы и позже скончался в больнице.

Судебный процесс над Ефремовым ознаменовался рядом скандалов. Прежде всего, сам актёр через несколько дней после ДТП записал покаянное видеообращение, заявив, что готов помочь семье погибшего и хочет этим не купить прощение, а искупить вину. Однако на суде он неожиданно стал отрицать, что виновен в случившемся. Как позже признался сам Ефремов, он сделал это под влиянием своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Именно Пашаева артист обвинял в том, что суд в итоге приговорил его к восьми годам колонии. Позже, уже при содействии других адвокатов, приговор смягчили до семи с половиной.

Из колонии Ефремов стал писать письма родным Сергея Захарова с просьбами простить его. В частности, написал он и вдове погибшего. Она не понимает, для чего было нужно это письмо.

Да, я его прочитала и была очень удивлена, так как, повторюсь, до этого с нами никто не связывался. А во время суда в наш адрес звучали лишь гадости и оскорбления. До сих пор помню, как до слёз было обидно, когда Пашаев сказал: «Не плачете, отвечая на вопрос о гибели мужа, — не подготовились?» А я, наоборот, старалась сдерживаться и не показывать свои эмоции в суде — это же моя личная боль, — признаётся женщина.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский соглашается с тем, что на суде Ефремов вёл себя некорректно. Но, по словам юриста, хоть письма артиста из колонии и написаны слишком поздно, всё же вызывает уважение тот факт, что он нашёл в себе силы признать ошибки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Добровинский ответил осуждённому артисту на его извинения. Адвокат написал письмо в колонию, где отбывает срок звезда кино и театра. Добровинский в своём ответе выразил сожаление, что именно Ефремов оказался виновным в ДТП, когда погиб его подзащитный. В финале он пожелал артисту достойно справиться с выпавшим на его долю испытанием.