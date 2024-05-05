Глухого мужчину похитили в Москве В Москве незнакомцы похитили инвалида по слуху и избили его

Фото: НАК

Инвалид по слуху пострадал от рук незнакомцев в Москве, которые похитили и жестоко избивали его несколько часов. По данным SHOT, все начиналось с инернет-знакомства.

10 дней назад 24-летнему молодому человеку написала незнакомка, которая предложила пообщаться на разные темы. Мужчина поддержал ее предложение. 3 мая девушка предложила ему встретиться рядом с метро «Планерная». Глухой приехал в назначенное время. Однако на месте его ждали двое мужчин.

По словам незнакомцев, они должны были отвезти молодого человека к девушке. В результате троица отправилась в квартиру на улице Свободы, но никакой незнакомки там не оказалось. Вместо этого в жилище поджидали еще двое мужчин. Они надели на инвалида наручники и начали его избивать. Снимки нападавшие отправили матери жертвы. Глухому они на языке жестов рассказали, что незнакомка из переписки является их 15-летней родственницей. Злоумышленники потребовали с мужчины 100 тысяч рублей.

Такой суммы у молодого человека не оказалось, и похитителям пришлось довольствоваться 2 тысячами рублей. Вскоре инвалида отпустили и потребовали «вернуть долг» в ближайшие дни.

В Архангельске ранее 36-летняя девушка впала в кому и получила инвалидность после избиения собутыльником. По словам соседки, с подросткового возраста пострадавшая вела разгульный образ жизни.