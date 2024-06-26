«Глубоко скорбим»: братья террористов из Дербента записали покаянное видео Братья террористов из Дагестана принесли извинения за поступок родственников

Фото: AP/TASS

Сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чей брат был участником теракта в Махачкале, записали видео, в котором попросили прощения за своего родственника, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Мужчины арестованы на срок до 13 суток за мелкое хулиганство. Они подчеркнули, что не поддерживают экстремистские идеи.

Мы семья Омаровых глубоко скорбим за происшедшее. Мы всегда были против терроризма и экстремизма, — говорят братья на видео.

Ранее суд в Дагестане арестовал Омарова за мелкое хулиганство на 10 суток. Отмечается, что вскоре ему могут предъявить обвинение в пособничестве террористам. По данным агентства ТАСС, такая практика распространена в российских правоохранительных органах. Пока человек отбывает арест за одно правонарушение, следователи готовят более серьезное обвинение.

Адвокат Вадим Багатурия заявил, что Магомеду Омарову может грозить до 20 лет лишения свободы, если его признают виновным в пособничестве в терроризме. Эксперт подчеркнул, что он может избежать ответственности, если будет доказана его непричастность к преступлениям. Как подчеркнул юрист, сам Омаров до задержания писал, что пытался образумить детей.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападения на православные храмы, синагоги и пост ДПС. Жертвами атаки стал 21 человек, еще 46 пострадали. В Дагестане объявили трехдневный траур.