«Глубоко эрудированный человек»: Медведев простился с Жириновским

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался об ушедшем лидере ЛДПР Владимире Жириновском. Медведев назвал усопшего политика «глубоко эрудированным человеком», а также отметил, что Жириновский всегда был готов отстаивать свои интересы и позицию. Кроме того, зампред отметил неоценимый вклад лидера ЛДПР в развитие российской государственности. Слова Медведева приводит ТАСС.

Знал его как глубоко эрудированного человека, который имел четкую позицию по любому вопросу и всегда твёрдо её отстаивал. Невозможно переоценить вклад Владимира Вольфовича в развитие отечественного парламентаризма <...>, — заявил он.

Президент России Владимир Путин также выразил соболезнования в связи с кончиной лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он заявил, что лидер ЛДПР многое сделал для становления парламентаризма, отечественного законодательства и всегда отстаивал патриотическую позицию.

К соболезнованиям Путина присоединился руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвав Жириновского «выразителем многих черт нашего народа». С его слов, политик оставался с РФ в самые переломные моменты её новейшей истории.

Ранее стало известно о смерти лидера ЛДПР. Политик скончался на 76-м году жизни. Минздрав России отметил, что врачи до последнего боролись за жизнь политика, оказывая ему всю возможную медицинскую помощь.