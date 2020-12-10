Глубокий серый и яркий жёлтый: названы главные цвета 2021 года

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Специалисты из американского Института цвета Pantone выбрали главные цвета 2021 года. Ими стали глубокий серый (Pantone 17-5104 Ultimate Gray) и яркий желтый (Pantone 13-0647 Illuminating).

Сообщение об этом появилось на официальном сайте организации. Согласно ему, союз выбранных специалистами цветов является «практичным и твердым, как камень», но одновременно оптимистичным и согревающим. По словам директора центра Леатрис Эйсман, в нынешнее время людям необходимо чувствовать себя «воодушевленными и возвышенными».

Это цветовое сочетание дает нам стойкость и надежду, — заявила она.

Институт цвета компании Pantone определяет главные цвета каждый год уже на протяжении 20 лет. Обычно выбирается один цвет, до 2020 года сразу два главных цвета были названы лишь в 2016 году. В 2019 году специалистами был выбран цвет «живой коралл».

Ранее NEWS.ru писал о том, что о том, что же такое набирающая популярность во всём мире цветовая программа питания, рассказали российские эксперты. Они пояснили, что «светофорная» диета — это общее название для двух разных комплексов. И несмотря на разные подходы, целью является очищение и приведение организма в порядок без изнурительных подсчётов калорий.