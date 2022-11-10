ТАСС: Вердиян не успел передать секретные данные иностранным спецслужбам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянин Глеб Вердиян, арестованный в Москве по обвинению в покушении на государственную измену, собирался передать секретную информацию иностранным спецслужбам, однако его задержали сотрудники ФСБ, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. При этом, какие именно сведения мог передавать подозреваемый, не уточняется.

Студент Глеб Вердиян хотел передать сведения, составляющие государственную тайну, иностранным спецслужбам, но в ходе оперативных мероприятий был раскрыт и задержан сотрудниками ФСБ, — говорится в сообщении.

По данным агентства, сейчас идет активная стадия расследования, почти все материалы «маркированы грифом «секретно».

О том, что Лефортовский суд Москвы арестовал Вердияна по делу о госизмене, стало известно 8 ноября. Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Подробности дела засекречены.

Позднее стало известно, что Вердиян оказался 21-летним астраханцем. Он — один из самых молодых фигурантов по статье «Госизмена» в современной истории России.

Ранее Томский областной суд признал физика Александра Луканина виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК (государственная измена) в пользу Китая. Его приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима и ограничению свободы на два года.