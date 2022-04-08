Главы МВД России, ДНР и ЛНР договорились о сотрудничестве

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал со своими коллегами из Донецкой и Луганской народных республик Алексеем Диким и Игорем Корнетом соглашения о сотрудничестве. Стороны договорились о координации усилий по многим направлениям деятельности, в числе которых предупреждение, выявление и раскрытие различных видов преступлений, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Таким образом положено начало формированию прочной нормативной базы для эффективного взаимодействия правоохранительных органов России, ДНР и ЛНР в сфере борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, защиты прав граждан, — отметила она.

Соглашения разработаны в развитие договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией, ДНР и ЛНР, которые были заключены 21 февраля. По словам Волк, они создают базу для совместной работы по материально-техническому обеспечению ведомств, развитию информсистем, а также подготовке кадров и повышению их квалификации.

Ранее сообщалось, что в Госдуме приняли решение о создании депутатских групп по связям с парламентами ДНР и ЛНР. Группы возглавят депутаты Виктор Водолацкий и Дмитрий Саблин.