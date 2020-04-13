Главы МЧС и Росгвардии смогут составлять административные протоколы при ЧС

https://static.news.ru/photo/1aece980-7d7f-11ea-b713-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях (ЧС).

Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.61 КоАП, — говорится в распоряжении правительства.

В этот перечень включили полицейских, главу МЧС РФ, его первого зама, статс-секретаря, главного госинспектора по пожарному надзору и ещё ряд должностных лиц МЧС, а также главу Росгвардии, его первых замов и других должностных лиц ведомства.

Как писал NEWS.ru, власти Кольского района Мурманской области, где зафиксировано большое количество случаев заражения коронавирусной инфекцией на строительстве центра крупнотоннажных морских сооружений, приняли решение о введении на этой территории режима чрезвычайной ситуации. Мерой предусматривается особый режим хозяйственной и другой деятельности на промышленной площадке центра, комплекса для изготовления оснований и интеграции модулей верхних строений. Кроме того, в районе будет сформирован штаб по ликвидации последствий ЧС. На территорию запрещён допуск граждан, в том числе въезд и выезд любым транспортом.