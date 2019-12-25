Глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявили, что их поездка в поезде № 7, который первым пересёк Керченский пролив по Крымскому мосту, была комфортной.
Поезд следовал по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь. В Симферополе ранним утром 25 декабря в него зашли Аксёнов и Развожаев и доехали до конечной станции.
Впечатления самые замечательные, поезд комфортабельный, железнодорожное сообщение восстановлено, — сказал глава Севастополя по прибытии в город.
Аксёнов в свою очередь назвал это событие эпохальным для всего региона, передаёт
Это прорывной момент, новое окно возможностей. Всех поздравляем, — сказал он.
Ранее NEWS.ru писал, что в Instagram кота-талисмана Крымского моста появилось видео с первым пассажирским поездом, прошедшим по мосту через Керченский пролив.
Константин Михальчевский/РИА Новости
Сергей Мальгавко/ТАСС
Макс Ветров/РИА Новости
Петр Ковалев/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
Константин Михальчевский/РИА Новости
Сергей Мальгавко/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
Кот Моста/vk.com
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