https://static.news.ru/photo/ba10ea60-26fa-11ea-9eb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: ТАСС

Глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявили, что их поездка в поезде № 7, который первым пересёк Керченский пролив по Крымскому мосту, была комфортной.

Поезд следовал по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь. В Симферополе ранним утром 25 декабря в него зашли Аксёнов и Развожаев и доехали до конечной станции.

Впечатления самые замечательные, поезд комфортабельный, железнодорожное сообщение восстановлено, — сказал глава Севастополя по прибытии в город.

Аксёнов в свою очередь назвал это событие эпохальным для всего региона, передаёт РИА Новости .

Это прорывной момент, новое окно возможностей. Всех поздравляем, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал, что в Instagram кота-талисмана Крымского моста появилось видео с первым пассажирским поездом, прошедшим по мосту через Керченский пролив.