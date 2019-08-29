https://static.news.ru/photo/1c8e34ca-ca2d-11e9-8f30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Нижнем Тагиле главврачей двух больниц, где произошли массовые увольнения хирургов, на время отстранили от работы. Об этом сообщил председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.

По его словам, от выполнения своих должностных обязанностей отстранены главный врач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников и главный врач ЦГБ № 1 Олег Николаев. Проверка в медучреждениях займёт около двух недель. За это время специалисты предстоит выяснить, как в больнице распределялся общий объем заработной платы медработников, и насколько адекватной была нагрузка на врачей, передаёт ТАСС .

О кадровых проблемах в городе стало известно в конце июля. Все врачи-хирурги в тагильской больнице № 1 написали заявление на увольнение. Поводом для ухода сотрудников стали низкие зарплаты. Их протест поддержали коллеги из двух других медучреждений.

Как писал News.ru, на массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле обратили внимание в Кремле. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, эта ситуация требует незамедлительной реакции региональных властей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заверил, что держит ситуацию на контроле и собирает все сведения по проблеме.