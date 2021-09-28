Главврача столичной клиники объявили в розыск после смерти пациентки

Следком объявил в международный розыск гендиректора и по совместительству главного врача частной клиники «Медицина 24/7» Олега Серебрянского. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении находящегося в международном розыске Серебрянского Олега Юрьевича. Постановлением суда обвиняемому избран арест на два месяца с момента его задержания на территории России или с момента экстрадиции на территорию РФ, - сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Серебрянского подозревают в оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

В августе этого года скончалась 27-летняя Елена Родимова, которая пыталась вылечить в клинике рак желудка. После проведенной операции выяснилось, что ей установил не те стенты для расширения пищевода. Удалить их не представлялась возможным. В итоге девушка испытывала постоянные боли.

Как сообщает «Росбалт», ранее по другому делу суд арестовал двух врачей этой же клиники - Руслана Павлова и Павла Наумова. В медучреждении из-за отсутствия необходимого оборудования не смогли спасти пожилую женщину, поступившую с инфарктом миокарда.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России завершил повторную проверку обстоятельств смерти актрисы Ирины Цывиной - вдовы Евгения Евстигнеева. Об этом NEWS.ru сообщила её дочь Зиновия Пусеп. По делу, которое ранее взял под личный контроль председатель СК Александр Бастрыкин, было вынесено отрицательное решение: следователи отказали дочери Цывиной в возбуждении уголовного дела.