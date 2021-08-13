Главврача осетинской больницы отправили под домашний арест

Ленинский районный суд Владикавказа принял решение о домашнем аресте для главного врача местной больницы, где пациенты погибли из-за поломки системы доставки кислорода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в инстанции.

По информации агентства, мужчина проведёт дома два месяца. Эти данные со ссылкой на источник в правоохранительных органах подтверждает РИА Новости. Журналисты отмечают, что главврач будет под домашним арестом до 8 октября.

Ранее в Минздраве сообщили, что главврач знал о проблемах с кислородной системой и направлял до трагедии письма с этой информацией министру здравоохранения республики.

Больница просила выделить 800 тысяч рублей на строительство второй кислородной линии, а также предоставить аппараты ИВЛ. Первую просьбу в Минздраве поддержали, вопрос с ИВЛ неоднократно поднимался руководством, но средств на это не нашлось. До выделения средств больнице отправили из других медицинских организаций девять аппаратов ИВЛ, 12 прикроватных мониторов и инфузоматы.

9 августа девять человек скончались из-за поломки кислородной системы в больнице скорой помощи во Владикавказе в Северной Осетии. Все они находились в тяжёлом состоянии на ИВЛ. Причиной ЧП стал прорыв трубы, находящейся под землёй, он произошёл примерно в 18:00 по местному времени. Позднее стало известно о смерти ещё двух пациентов.

Прокуратура и Росздравнадзор объявили о проведении проверок по линии своих ведомств после ЧП в больнице Владикавказа. СК РФ возбудил уголовное дело.