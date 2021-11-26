Главврач Вечорко перечислил провокации антиваксеров в «красной зоне»

Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко в эфире «Соловьёв Live» заявил, что антиваксеры не хотят знать правду и рассказывают про пенициллин при лечении COVID. Так он прокомментировал визит противников вакцинации в «красную зону» больницы, добавив, что многие отказывались надеть маски и проходить ПЦР-тесты.

Конечно, там были разные вопросы — и провокационные, и те и другие. Они совершенно не хотят знать правду, они мне рассказали, что лечить надо пенициллином... Диалога нет. Есть только один негатив. Как можно зайти в палату, а потом выйти и стебаться над человеком... Когда стали хамить пациентам, я сказал, что закрываем эту тему, — поделился Вечорко.

Он добавил, что никто из антипрививочников не смог предложить какое-то решение существующей проблемы. При этом, по словам главврача, они продолжали критиковать работу медиков.

Ранее противники вакцинации после посещения «красной зоны» московской больницы имени Филатова обвинили пациентов с коронавирусом в том, что они неестественно «страдают». По словам женщины-антиваксера, все мужчины гладко выбриты и даже не кашляют.

Она добавила, что в больнице лежал мужчина с ампутированной ногой, который очень хорошо подготовил свою речь, а её собеседник согласился, что это на самом деле актёры.