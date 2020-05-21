Главврач тульской больницы похвалила ставшую звездой Интернета медсестру

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Медсестра Тульской областной клинической больницы, которая работала с пациентами в прозрачном защитном костюме, надетом на нижнее бельё, является отличной сотрудницей и настоящим профессионалом.

Об этом РИА Новости рассказала главный врач медучреждения Анна Савищева. По её словам, когда фото девушки разошлось по Сети, с ней связался губернатор Тульской области Алексей Дюмин, чтобы поддержать.

Он приезжал в больницу. Поблагодарил за работу всех медиков и её в частности. Его позиция — медики заслуживают благодарности за свой труд, а не порицаний за внешний вид. Такова и позиция нашей больницы, — подчеркнула главврач.

Как писал NEWS.ru, медсестра объяснила, что решила не надевать ничего под защитную одежду, кроме белья, из-за жары. При этом она не знала, насколько прозрачным окажется костюм