Главврач тульской больницы похвалила ставшую звездой Интернета медсестру

Медсестра Тульской областной клинической больницы, которая работала с пациентами в прозрачном защитном костюме, надетом на нижнее бельё, является отличной сотрудницей и настоящим профессионалом.
Об этом РИА Новости
Он приезжал в больницу. Поблагодарил за работу всех медиков и её в частности. Его позиция — медики заслуживают благодарности за свой труд, а не порицаний за внешний вид. Такова и позиция нашей больницы, — подчеркнула главврач.
Как писал NEWS.ru, медсестра объяснила, что решила не надевать ничего под защитную одежду, кроме белья, из-за жары. При этом она не знала, насколько прозрачным окажется костюм
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