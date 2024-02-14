MK.RU: главврач сборной России по биатлону совершил самоубийство MK.RU: главврач сборной России по биатлону Лагуточкин совершил самоубийство

Фото: Евгений Тумашов/СБР/РИА Новости

Алексей Лагуточкин

MK.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что главный врач сборной России по биатлону Алексей Лагуточкин, о кончине которого накануне сообщили в Союзе биатлонистов РФ, покончил жизнь самоубийством. По информации издания, тело мужчины нашли около 17:00 в его квартире в подмосковной Апрелевке.

Как пишет газета, Лагуточкина нашла мертвым его супруга. По данным MK.RU, из квартиры главного врача сотрудники полиции изъяли огнестрельное оружие, оно отправлено на экспертизу. Как пишет издание, никакой записки на месте трагедии не обнаружено.

Лагуточкин окончил Омскую государственную медицинскую академию. Его неоднократно удостаивали ведомственными и государственными наградами. Со сборной России Лагуточкин проработал 22 сезона.

Ранее в Санкт-Петербурге обнаружили мертвым президента городской федерации карате Виталия Конева. Его тело с простреленной головой нашли на территории спортивно-стрелкового клуба в поселке Песочный. Во время осмотра признаков насильственной смерти обнаружено не было. 57-летний Конев работал в клубе инструктором. По одной из версий, в него рикошетом прилетела пуля во время стрельбы на полигоне.