Главврач раскрыл, что спасло жизнь губернатору Чибису после нападения Главврач Ширяев: жизнь Чибиса спасли благодаря госпитализации за 20 минут

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Чибис

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, получившего тяжелое ножевое ранение при нападении, за 20 минут доставили в больницу, заявил главный врач Апатистко-Кировской городской больницы Юрий Ширяев, передает aif.ru. По словам специалиста, оперативное вмешательство медиков спасло жизнь пациенту.

Ширяев отметил, что Чибиса транспортировали из городской больницы в областную в стабильно тяжелом состоянии. Также врач уточнил, что 42-летний Александр Быданов, обвиняемый в атаке на политика, пока остается на лечении после ранения в ногу, точные сроки выписки сейчас сложно назвать. Его состояние оценивается как стабильное.