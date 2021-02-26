Главврач поликлиники в Москве разрешила подчинённым ёрзать на стульях

https://static.news.ru/photo/176d13ce-7843-11eb-806a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве главный врач поликлиники № 4 управления делами президента России отменила специальную инструкцию, которая запрещала ёрзать на стульях и использовать их для перевозки вещей.

Mash опубликован снимок инструкции, в которой было указано, что сотрудникам медицинского учреждения необходимо аккуратно и правильно пользоваться стульями — исключать попадания на них солнечных лучей, не использовать предметы при минусовой температуре воздуха. Кроме того, запрещалось вставать на стулья и прыгать с них, ёрзать на них, садиться на край, использовать для перевозки вещей.

После травмы на рабочем месте инженером по технике безопасности была составлена инструкция. Переусердствовал с отеческой заботой. Главный врач отреагировала и документ отменила, — рассказала РИА Новости пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова.

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