Главврач московской больницы заявил о скорой победе России над COVID-19

https://static.news.ru/photo/e5a5a020-6d27-11eb-a9fb-96000091f725_660.jpg Валерий Вечорко Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Главный врач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко заявил, что Россия приближается к окончанию пандемии коронавирусной инфекции.

Такое мнение медик выразил на круглом столе «Профилактика и лечение COVID-19: от противодействия болезням к парадигме построения здорового общества».

Как мы сейчас наблюдаем, в частности, в Москве, в нашей больнице, что количество госпитализированных пациентов уменьшается. Будем рассчитывать на то, что мы приближаемся к окончанию пандемии, — цитирует Вечорко «Москва 24».

Медик отметил, что видит два сценария развития событий в стране, из которых окончание пандемии кажется ему самым вероятным.

Второй сценарий, который не совсем к нам подходит, — это то, что пандемия продолжится. Здесь востребованы и перспективны будут исследования по сравнительной эффективности вакцинации, по улучшению лабораторной и инструментальной диагностики, по прогнозированию исходов лечения и по оценке эффективности и безопасности лечения, — добавил эксперт.

Ранее главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина заявила, что Россия близка к тому, чтобы взять ситуацию с коронавирусом под контроль, передавал NEWS.ru. Она напомнила, что на территории страны уже проходит массовая вакцинация от COVID-19, а эффективность вакцин российского производства доказана.