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Инфекционная больница в московской Коммунарке готова к трансформации в реанимационный центр. Это может потребоваться в случае распространения эпидемии коронавируса по итальянскому сценарию, заявил главный врач клиники Денис Проценко.

Во время визита в медучреждение президента Владимира Путина он отметил, что пессимистичную модель развития ситуации важно отрабатывать, хотя она и не является единственной.

Наш госпиталь готов трансформироваться. <...> То есть прямо сейчас мы готовы из 606 коек превратить 190 в реанимационные, плюс поднимаем аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких. — NEWS.ru) со складов, и все эти 600 коек становятся таким большим реанимационным центром, — рассказал Проценко.

Он подчеркнул, что в случае необходимости к лечению пациентов будут привлечены специалисты высоких компетенций со всего города.

По словам главврача больницы, как писал NEWS.ru, на данный момент известно только два варианта развития ситуации с эпидемией COVID-19. Это азиатский тип, с постепенным замедлением распространения вируса, и итальянский, с большим числом жертв и высокой скоростью распространения.