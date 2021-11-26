Главврач «Кащенко» рассказал о росте тревожных расстройств на фоне пандемии

Пандемия коронавируса привела к скачку панических атак и депрессивно-тревожных расстройств у россиян. Однако граждане не стали обращаться к специалистам чаще, поскольку страх перед психиатрией у них сильнее, чем перед вакцинацией. Об этом в интервью РБК рассказал главный врач московской психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева («Кащенко») Георгий Костюк.

Он отметил, что в самом начале пандемии, когда эпидситуация была напряжённой только в столице, продажи антидепрессантов выросли по всей России. Далее последовали локдаун, удалённая работа, рост заболеваемости, ожидание вакцины, а также того, что ситуация наладится. У людей возникали тревожные состояния, которые стали перерастать в тревожно-депрессивные из-за новых волн коронавируса.

Больше всего обращений с тревожно-депрессивными расстройствами мы фиксировали с весны по конец лета этого года. Сейчас ситуация выровнялась, — рассказал специалист.

Он добавил, что россияне неохотно обращаются за помощью к психиатрам, делают это только уже совсем в крайних случаях. Люди, по его словам, ошибочно считают, что диагноз, поставленный таким специалистом, является пожизненным. Однако на самом деле это справедливо только по небольшому числе серьёзных хронических расстройств.

Для того, чтобы россияне не боялись обращаться к специалистам, в столице созданы консультативные центры психического здоровья. Они предназначены для помощи тем, кто испытывает стресс, тревоги, страдает бессонницей. Туда можно обращаться, не опасаясь постановки на «учёт», что страшит многих граждан.

Ранее психотерапевт Алексей Каротам разъяснил, что при панических атаках следует обращаться к психиатру или психотерапевту, невролог или психолог в такой ситуации не помогут. Он подчеркнул, что если проблему запустить, то можно дойти до психиатрического стационара, поскольку справиться с ней в домашних условиях станет невозможно.