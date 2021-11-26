Главврач «Кащенко»: аферисты начали «избавлять от чипов» привитых россиян

Главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы и главный врач психиатрической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева (ранее — им. Кащенко) Георгий Костюк заявил, что в России появились мошенники, заявляющие, что разработали «дечипизатор». По словам специалиста, прибор якобы избавит человека от внедренных в него чипов, полученных вместе с вакциной против COVID-19. Об этом сообщает РБК.

Существуют такие предприимчивые люди, заявляющие, что разработали «дечипизатор» — небольшой одноразовый прибор, который можно приложить к месту введения инъекции. Мошенники предлагают за небольшую плату уничтожить все микрочипы в организме человека, — рассказал Костюк.

Он также отметил, что учёные должны говорить о вакцинах простым языком. Главное, по словам Костюка, чтобы всё максимально просто и понятно для всех категорий населения.

Ранее учёные из Италии поделились первой «фотографией» шиповидного белка нового штамма COVID-19 «омикрон», где изображены множество мутаций в сравнении со штаммом «дельта» и первоначальным вариантом коронавируса. Красным цветом на снимке отмечены основные мутации между штаммами.

Специалисты отмечают, что если в «дельта»-штамме число мутировавших аминокислотных остатков находилось на отметке 18, то в новом варианте их насчитывается 43. По словам вирусологов, это означает, что вирус адаптировался к человеку и данные мутации позволяют ему быстрее «закрепляться» к нашему организму.