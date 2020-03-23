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Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша прокомментировал информацию о поездке главврача областной больницы Владимира Кондюкова в Таиланд во время пандемии коронавируса. Он отметил, что сомневается в целесообразности дальнейшего нахождения доктора на своём посту.

По его мнению, поездки врачей без разрешения нельзя оставлять без внимания, передаёт газета «Весть». Он сказал, что Кондюкову следует найти работу с меньшим уровнем ответственности, и попросил Минздрав подготовить меры дисциплинарной ответственности.

Ранее NEWS.ru сообщал об увольнении главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой. Врач скрыла свою поездку в Испанию и отказалась от самоизоляции. В результате женщина была госпитализирована с коронавирусом, а заболевание заподозрили ещё как минимум у 11 человек, контактировавших с ней.