Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша прокомментировал информацию о поездке главврача областной больницы Владимира Кондюкова в Таиланд во время пандемии коронавируса. Он отметил, что сомневается в целесообразности дальнейшего нахождения доктора на своём посту.
По его мнению, поездки врачей без разрешения нельзя оставлять без внимания,
Ранее NEWS.ru сообщал об увольнении главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой. Врач скрыла свою поездку в Испанию и отказалась от самоизоляции. В результате женщина была госпитализирована с коронавирусом, а заболевание заподозрили ещё как минимум у 11 человек, контактировавших с ней.
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